Gases tóxicos após explosão em Beirute podem levar a danos nos pulmões

A explosão que ocorreu em Beirute, no Líbano, no último dia 4, foi documentada em vários ângulos. Em alguns dos vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver, em poucos segundos, uma gigante bola de fogo tomar os céus para, em seguida, eclodir em uma enorme explosão. O impacto percorreu quilômetros da capital libanesa e destruiu casas, prédios e as imediações da zon...