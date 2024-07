Mundo Fuzil usado em atentado contra Trump é eficaz a longas distâncias e tem venda legal no Brasil e EUA A arma utilizada no atentando contra o ex-presidente americano Donald Trump, segundo o FBI, é a mais vendida nos Estados Unidos

A arma utilizada no atentando contra o ex-presidente americano Donald Trump, segundo o FBI, é a mais vendida nos Estados Unidos. Especialistas consultados pela Folha afirmam que o fuzil AR-15 é utilizado majoritariamente para caça, tendo alta precisão a longas distâncias. A comercialização do item é permita em 41 dos 50 estados americanos. As unidades que proíbem...