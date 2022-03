Mundo Funcionário do governo russo fez perguntas sobre mim, diz youtuber que vive no Brasil Com um canal que tinha quase 600 mil seguidores até a tarde desta terça-feira (15), Olga Kovalenko, costumava postar vídeos sobre a cultura de seu país e as diferenças em relação ao Brasil, em uma linguagem bem-humorada de "gringa russa"

Insônia, medo e uma sensação de não reconhecer o país têm marcado os dias da youtuber russa Olga Kovalenko, que vive há três anos no Brasil. Com um canal que tinha quase 600 mil seguidores até a tarde desta terça-feira (15), ela costumava postar vídeos sobre a cultura de seu país e as diferenças em relação ao Brasil, em uma linguagem bem-humorada de "gringa russa"...