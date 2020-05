Mundo Foguete da SpaceX chega à Estação Espacial Internacional Expectativa é de que astronautas fiquem na estação por pelo menos um mês, e no máximo por quatro meses

O foguete da SpaceX chegou à Estação Espacial Internacional neste domingo, 31, às 11h16 (horário de Brasília). Depois do lançamento neste sábado a partir do Centro Espacial Kennedy, na Florida, os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley fizeram uma viagem de 19 horas a bordo da cápsula Crew Dragon até atingir o destino. A cápsula atracou cerca de 15 minutos antes do previ...