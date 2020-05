Mundo Florença plantará uma árvore para cada vítima do coronavírus Até o momento, serão 172 plantas em novo parque da cidade

A Prefeitura de Florença, na Itália, anunciou na sexta-feira, 29, que vai plantar 172 árvores em um novo bosque da cidade para lembrar a memória de cada uma das vítimas da Covid-19. "As árvores são um sinal de vida. Promoveremos, a partir dos próximos dias, uma iniciativa com a criação de um pequeno bosque com 172 árvores, que vamos plantar como uma forma de rec...