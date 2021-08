Mundo Filho de Trump virá ao Brasil para participar de evento conservador A conferência ocorrerá entre os dias 3 e 4 de setembro em Brasília

Donald Trump Jr., filho mais velho e herdeiro político do ex-presidente americano, será a estrela da segunda edição da versão brasileira do Cpac, principal evento da direita dos EUA, que ocorre em 3 e 4 de setembro em Brasília. Aos 43 anos, ele foi peça-chave na campanha que levou Trump à Casa Branca em 2016 e no seu mandato, encerrado em janeiro deste ano. Trump ...