Mundo Falsidades sobre Brasil devem ser retificadas, diz embaixador nos EUA a democrata Nestor Forster fez um questionamento formal a deputado Hank Johnson, que pediu a Biden recuo nas relações com o país sob Bolsonaro

Nestor Forster, embaixador do Brasil em Washington, fez um questionamento formal à carta enviada pelo deputado democrata Hank Johnson ao presidente Joe Biden, na semana passada. No texto, Johnson e colegas de partido pediam ao governo americano um recuo nas relações com o Brasil até que "um novo líder, mais alinhado a valores democráticos e direitos humanos, seja eleito". Forster afirmo...