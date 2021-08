Mundo Explosões deixam mortos no aeroporto de Cabul em meio à retirada dos EUA Talibã disse ter havido ao menos 13 mortos, incluindo crianças

Duas explosões atingiram os arredores do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, onde afegãos e ocidentais se concentram para tentar uma vaga na evacuação liderada pelos EUA do país sob o Talibã. Segundo a agência de notícias Reuters, o grupo radical disse ter havido ao menos 13 mortos, incluindo crianças, no aparente ataque suicida, mas autoridades americ...