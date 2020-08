Mundo Explosão no Líbano: Bolsonaro diz que Brasil fará 'gesto concreto' para ajudar o país Em uma cerimônia no Ministério de Minas e Energia, o presidente disse que está em contato com a comunidade libanesa para que ela indique as necessidades no país

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quarta-feira (5) que o governo brasileiro fará "gesto concreto" para ajudar os libaneses após a grande explosão na zona portuária de Beirute na terça-feira (4). Em uma cerimônia no Ministério de Minas e Energia, Bolsonaro disse que está em contato com a comunidade libanesa para que ela indique as necessidades no paí...