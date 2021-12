Mundo Explosão de caminhão-tanque deixa ao menos 60 mortos no Haiti O acidente ocorre quatro meses após um terremoto deixar mais de 2.000 mortos e fragilizar a situação socioeconômica do país caribenho

A explosão de um caminhão-tanque em Cap-Haitien, segunda maior cidade do Haiti, na madrugada desta terça (14) deixou ao menos 60 pessoas mortas, de acordo com a avaliação parcial das autoridades. O acidente ocorre quatro meses após um terremoto deixar mais de 2.000 mortos e fragilizar a situação socioeconômica do país caribenho. Ao jornal Le Nouvelliste, um membro...