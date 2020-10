Mundo Exames comprovam que opositor russo foi envenenado, afirma Opaq A organização, assim, comprova os resultados dos exames realizados por um laboratório militar alemão e divulgados publicamente em 2 de setembro

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) confirmou nesta terça-feira (6) que encontrou uma substância química similar ao grupo novichock nas amostras de sangue do opositor russo Alexei Navalny. O documento, enviado ao governo da Alemanha, cita especificamente que foram encontrados "inibidores da colinesterase proibidos" no organismo do russo,...