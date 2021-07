Mundo Ex-militares são suspeitos de assassinato do presidente do Haiti Jovenel Moise foi morto a tiros no começo da quarta-feira (7) em sua casa

A unidade fortemente armada que matou o presidente do Haiti, Jovenel Moise, esta semana era composta por 26 colombianos e dois haitianos-americanos, disseram autoridades nessa quinta-feira (8), com a caça aos mentores da ação ainda em andamento. Moise, 53 anos, foi morto a tiros no começo da quarta-feira (7) em sua casa. As autoridades descreveram os suspeitos como u...