Mundo Exército brasileiro é um dos menores do mundo, diz comandante das Forças Armadas Sem se referir à pólvora de Bolsonaro, general vê insuficiência nas Forças Armadas

O comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, disse nesta quinta-feira (12) que as Forças Armadas brasileiras são "uma das menores do mundo" em relação ao território a ser defendido. "Estamos aquém do que o Brasil precisa", afirmou ele, dizendo que "não podemos abrir mão da soberania sobre a Amazônia". A frase se encaixa no contexto, embora ele não est...