Europa reage a nova alta de casos de Covid-19 com toque de recolher e estado de calamidade

Em meio a uma alta de casos de Covid-19, diversos países europeus estão restringindo atividades e diminuindo a circulação de pessoas, trazendo à memória o trauma do início da pandemia. Ainda faltam várias etapas até a adoção de "lockdowns", como no começo do ano, mas proibições como toques de recolher e decretações de estados de emergência e calamidade já ocorre...