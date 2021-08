Mundo Europa cogita reavaliar acordo UE-Mercosul, diz jornal Motivo é projeto aprovado pela Câmara, que afrouxa as regras de licenciamento ambiental no Brasil

A Comissão Europeia afirmou que a assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE-Mercosul) poderá ser prejudicada com o avanço do projeto no Legislativo brasileiro que altera as regras do licenciamento ambiental. As informações são do jornal O Globo. A manifestação se trata de resposta a uma consulta do deputado europeu Miguel...