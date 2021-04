Os Estados Unidos vão liberar até 60 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para outros países, assim que estiverem disponíveis, anunciou um conselheiro da força-tarefa da Casa Branca para a pandemia, Andy Slavitt, em suas redes sociais, nesta segunda-feira (26).

Segundo a agência de notícias Associated Press, as doses serão compartilhadas nos próximos meses, após uma revisão de segurança feita pela agência regulatória americana, a FDA.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, confirmou o envio dos imunizantes, mas não divulgou mais informações sobre o processo nem informou quais países estão listados para receber as doses.

O governo de Joe Biden está sob crescente pressão de aliados em todo o mundo para compartilhar a vacina, principalmente da AstraZeneca, autorizada na Europa e em outros países, mas ainda sem aprovação nos EUA.

O anúncio veio após uma ligação do presidente americano com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, realizada mais cedo nesta segunda. Segundo um comunicado da Casa Branca, os dois líderes estão comprometidos a trabalharem juntos na luta contra a Covid-19 no país asiático, que vive uma explosão de casos e colapso de seus sistema de saúde, com pacientes morrendo sem oxigênio.

Só no domingo (25), o governo indiano relatou mais de 349 mil novas infecções, um recorde mundial para um único dia. "Os EUA estão fornecendo uma variedade de assistência de emergência, incluindo suprimentos de oxigênio e materiais para vacinas”, diz o texto.

Há, porém, um possível problema de logística: as doses da AstraZeneca são fabricadas na fábrica de Baltimore, propriedade da Emergent BioSolutions, onde a produção foi interrompida em meio a temores de contaminação.

Segundo uma série de reportagens do jornal The New York Times, a fábrica teve que jogar fora milhões de doses da vacina da AstraZeneca entre outubro e janeiro, e depois descartou até 15 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Johnson & Johnson, também por causa da preocupação sobre possível contaminação.

Em março, o democrata disse que sua administração enviaria cerca de 4 milhões de unidades do imunizante para o Canadá e para o México. A informação foi confirmada naquela época pelo governo mexicano, que receberá 2,5 milhões de doses do imunizante. Os canadenses, portanto, ficarão com o outro 1,5 milhão de doses.