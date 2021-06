Mundo EUA serão 'arsenal de vacina' para salvar o mundo da pandemia, diz Biden Doação de 500 milhões de doses do imunizante da Pfizer para cerca de 100 países mais pobres foi a vitrine para a estratégia de Biden nesta visita à Europa

O presidente americano, Joe Biden, aproveitou o comunicado após seu primeiro encontro cara a cara com o premiê britânico, Boris Johnson, para apresentar os Estados Unidos como "o arsenal de vacinas" do mundo. A doação de 500 milhões de doses do imunizante da Pfizer para cerca de 100 países mais pobres foi a vitrine para a estratégia de Biden nesta visita à Europa...