EUA restringem entrada para África do Sul e outros sete países africanos

O presidente dos EUA, Joe Biden, vai restringir viagens da África do Sul e de sete outros países a partir de segunda-feira (29). Seguindo o conselho do Dr. Anthony Fauci e dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças, a administração Biden restringirá viagens da África do Sul, Botswana, Zimbábue, Namíbia, Lesoto, Eswatini, Moçambique e Malawi. Autoridades, que ainda e...