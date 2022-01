Mundo EUA rejeitam proposta russa e dizem que guerra na Ucrânia depende de Putin As afirmações foram feitas pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em entrevista em Washington

Os Estados Unidos rejeitaram formalmente as propostas russas para tentar solucionar a crise com a Ucrânia nos termos desejados por Vladimir Putin. Afirmam que guerra ou paz no país europeu agora dependem da reação do russo, e que estão "preparados de qualquer jeito". As afirmações foram feitas pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em entrevista em Was...