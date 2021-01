Mundo EUA registram primeiro caso de variante do coronavírus vinda do Brasil Departamento de Saúde de Minnesota informou que o caso envolveu um morador do estado que viajou recentemente ao país

Os EUA registraram nesta segunda-feira (25) o primeiro caso de infecção por uma variante do coronavírus identificada inicialmente no Brasil. Segundo o jornal The Washington Post, o caso foi notificado no estado de Minnesota e divulgado por autoridades de saúde locais. O Departamento de Saúde de Minnesota informou que o caso da variante chamada de P.1. e...