Mundo EUA planejam executar homem com método considerado tortura pela ONU A Justiça do estado do Alabama, nos Estados Unidos, marcou para esta quinta-feira, 25, a primeira execução por asfixia com nitrogênio em solo norte-americano. Especialistas da ONU contestam o método, que consideram ser "cruel, desumano, degradante e até mesmo tortura"

Kenneth Smith, 58, foi condenado à morte pelo assassinato de uma mulher em 1988. Em 2022, o estado do Alabama tentou executá-lo com uma injeção letal, mas falhou: a equipe não conseguiu encontrar uma veia boa o suficiente para inserir o tubo com o veneno antes que o mandado de execução perdesse a validade. Smith é uma das únicas duas pessoas vivas nos Estados Unidos...