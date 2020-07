Mundo EUA ordenam fechamento de consulado chinês, e Pequim fala em retaliação Segundo o comunicado do Departamento de Estado, o objetivo é "proteger a propriedade intelectual americana e as informações privadas dos americanos"

O governo dos Estados Unidos determinou, nesta quarta-feira (22), o fechamento do consulado da China em Houston, no estado do Texas, em meio à escalada de tensões entre os dois países. O Departamento de Estado americano disse que a medida é uma resposta a uma série de ações feitas por Pequim que violaram a soberania dos EUA. Segundo o comunicado da pasta, o obje...