Mundo EUA emitem primeiro passaporte com gênero 'X', para não binários O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) pelo porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price

Os Estados Unidos emitiram o primeiro passaporte com a letra "X", que simboliza a neutralidade, no lugar dos tradicionais "F" (feminino) e "M" (masculino) no campo de gênero, um avanço na conquista de direitos da população não binária -que não se identifica exclusivamente como homem ou mulher. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) pelo porta-voz do Departamento de Est...