Mundo EUA e Reino Unido impõem sanções a líderes houthis por ataques no mar Vermelho Os ataques dos rebeldes do Iêmen afetaram o transporte marítimo global e alimentaram receios de uma escalada de preços. Também aprofundaram a preocupação de que as consequências da guerra entre Israel e o Hamas possam desestabilizar o Oriente Médio

O Reino Unido e os Estados Unidos aplicaram sanções nesta quinta-feira, 25, contra quatro lideranças houthis por seus papéis no apoio ou direção de ataques a navios comerciais no mar Vermelho, no que é a primeira ação conjunta de represália dos países contra o grupo rebelde desde que as ofensivas começaram, em novembro. Os ataques dos rebeldes do Iêmen...