Mundo EUA: Disney reabre apesar do avanço da Covid-19 no país A reabertura dos parques Disney World, Magic Kingdom e Animal Kingdom ocorre após quatro meses de fechamento e depois que foram registrados na Flórida 10.383 novos casos em 24 horas

A Disney reabriu neste sábado, 11, dois de seus parques na Flórida, apesar da aceleração da pandemia neste estado e em várias regiões dos Estados Unidos, bem como no Brasil, onde os contágios passam de 1,8 milhão e as mortes superam as 71.000. A reabertura dos parques Disney World, Magic Kingdom e Animal Kingdom ocorre após quatro meses de fec...