Mundo EUA aprovam uso da vacina da Pfizer em adolescentes De acordo com o informe, a vacina da Pfizer tem eficácia de 100% em adolescentes de 12 a 15 anos depois de 7 dias da 2ª dose

A FDA (Food and Drug Administration, autoridade sanitária dos EUA) aprovou o uso da vacina da Pfizer/BioNTech contra o coronavírus para adolescentes a partir de 12 anos. O anúncio da expansão de uso foi feito nessa segunda-feira (10) depois de uma revisão dos dados de segurança e eficácia do imunizante. De acordo com o informe, a vacina da Pfizer tem eficácia de 100...