A estudante colinense Julia Costa Monteiro faz de seu estudo de final do curso de engenharia química da Universidade Federal de Viçosa (Unifal) uma pesquisa admitida na Organização Europeia para Pesquisa Nuclear (Cern), conhecida por ser o maior laboratório de física de partículas do mundo, localizado em Meyrin, no Cantão de Genebra, na fronteira Franco-Suíça. A discente estuda o protótipo em escala reduzida do Deep Underground Neutrino Experiment (ProtoDUNE) e permanece em visita técnica no centro até o dia 28.

A pesquisa da colinense é orientada pelo professor Leandro Lodi, do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) da Unifal e busca descrever o sistema de filtração do Argônio líquido usado no protótipo em escala reduzida do ProtoDUNE. O trabalho de Julia Monteiro será defendido como conclusão do segundo curso de graduação da discente na Unifal em Minas Gerais.

Parceria entre o grupo de pesquisa “Instrumentação, Simulação e Fenomenologia de Partículas e Detectores”, coordenado pelo professor Gustavo do Amaral Valdiviesso, também do ICT, e o CERN, permite o envio de estudantes da Universidade para o desenvolvimento de estudos no Instituto. A Unifal é membro desde 2015. Conforme explicado pelo pesquisador, experimentos como este são feitos tanto por cientistas como por engenheiros, pois envolvem o que há de mais moderno em tecnologias e processos. Além disso, podem requerer técnicas que precisam ser reinventadas completamente para atender aos requisitos impostos pelos objetivos do experimento.

“A Júlia decidiu estudar um dos aspectos mais desafiadores do projeto do DUNE, que é o fato de que o detector inteiro é preenchido com argônio líquido ultrapuro. O argônio é um gás quando se encontra em temperatura e pressão ambiente, mas se torna um líquido quando resfriado pouco abaixo de -186 °C, ou 87 K. Manter o argônio nesta temperatura pelos longos anos de operação do experimento é um desafio em si, mas a ênfase da pesquisa da Júlia está na pureza do argônio”, manifesta o professor Gustavo Valdiviesso.

Conforme explica o professor Gustavo Valdiviesso, para que o detector cumpra seu propósito, o nitrogênio e o oxigênio devem ser tratados como impurezas e removidos por um sistema de filtração especializado. “O Argônio está presente na atmosfera sendo pouco menos de 1% da sua composição. Quando ele é isolado e liquefeito, é normal que ele contenha restos de nitrogênio e oxigênio, os dois principais componentes da atmosfera”, esclareceu.

“Mas esta contaminação é inaceitável para o DUNE pois tanto as moléculas de O2 quanto de N2 capturam elétrons com facilidade, o que é exatamente o contrário do que queremos: o Argônio é escolhido por ser um gás nobre, ou seja, por não capturar os elétrons produzidos pela interação entre as partículas estudadas e o detector”, completa o docente.

Para o orientador da pesquisa, professor Leandro Lodi, o estudo é uma grande conquista para a Engenharia Química da UNIFAL-MG. “Nós da Engenharia Química, estarmos ao lado do que há de mais avançado na Física, é muito satisfatório”, salienta o docente.

A pesquisadora Júlia Monteiro demonstrou sua gratidão pela possibilidade de desenvolver sua pesquisa em publicação em suas redes sociais. “Estou muito honrada em estar aqui. Um mundo muito gigante, cheio de possibilidades! É um presente!”, exclamou. Segundo a discente, existe muito conhecimento e expertise envolvidos em cada processo de pesquisa no CERN. “Os mínimos detalhes são calculados, a experiência de conhecer este lugar está sendo surreal”, finaliza.