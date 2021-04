Mundo Esquerdista lidera boca de urna no Peru, com diferença mínima entre primeiros colocados O esquerdista Pedro Castillo lidera o levantamento do Instituto Ipsos, divulgado às 23h locais (1h da manhã em Brasília), com 18.6% dos votos

Em uma disputa que chegou ao dia da votação neste domingo (11) sem candidato favorito definido, a primeira pesquisa de boca de urna da eleição presidencial no Peru mostra uma diferença mínima entre os primeiros colocados. O esquerdista Pedro Castillo lidera o levantamento do Instituto Ipsos, divulgado às 23h locais (1h da manhã em Brasília), com 18.6% dos votos....