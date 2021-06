Mundo Esquerda brasileira comemora virtual vitória de Castillo no Peru e minimiza posições antidemocráticas Nova derrota da direita encorpa onda na América Latina e é prenúncio para Bolsonaro em 2022, afirmam

Dirigentes e parlamentares de partidos de esquerda no Brasil comemoraram a virtual eleição de Pedro Castillo à Presidência do Peru e minimizam posições de caráter antidemocrático e retrógrado no campo dos direitos civis defendidas pelo professor secundário. Para os brasileiros, muito mais importante do que aparentes contradições é a nova derrota da direita latino-americana, e...