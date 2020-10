Mundo 'Espero comparecer à posse de Trump', diz Bolsonaro mesmo com Biden à frente nas pesquisas "Não preciso esconder isso, é do coração", declarou Bolsonaro

Mesmo com o atual favoritismo do democrata Joe Biden na eleição nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar, nesta terça-feira (20), que torce pela reeleição de Donald Trump e disse esperar estar na cerimônia de posse de um possível segundo mandato do americano. "Espero, se for a vontade de Deus, comparecer à posse do pre...