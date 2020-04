A Espanha registrou 410 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. O número de óbitos atingiu 20.453, segundo informações do Ministério da Saúde espanhol divulgadas neste domingo, 19. No dia anterior, sábado, 18, a Espanha havia informado o registro maior de 565 mortes em apenas um dia.

Atrás somente dos Estados Unidos (38.900) e Itália (23.227), a Espanha é o terceiro país do mundo com vítimas fatais.

O número de casos confirmados da doença no país subiu para 195.944. Já o número de pessoas curadas também registrou alta, a 77.357, quase 40% do total de casos notificados.

As autoridades de saúde destacaram que o pico dos contágios da epidemia ficou para trás, depois que a Espanha registrou 950 mortes em apenas um dia em 2 de abril.

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, anunciou neste sábado que pedirá ao Parlamento uma prorrogação do estado de emergência com o isolamento da população até o próximo dia 9 de maio. Sánchez disse ainda que as crianças poderão sair de casa brevemente, acompanhadas por um adulto, a partir do dia 27 de abril.

A Espanha começou a aliviar um rigoroso isolamento determinado em 14 de março e nesta semana abriu alguns setores da economia, incluindo a manufatura. Mas a maioria das pessoas ainda está confinada em suas casas, exceto para saídas essenciais, como comprar comida, e nem mesmo as crianças podem sair para se exercitar.