Mundo Espanha e Índia aumentam restrições a viajantes do Brasil para conter avanço de variantes Medida visa evitar a propagação de novas variantes do coronavírus

A ministra da Saúde da Espanha, Carolina Darias, anunciou nesta quarta-feira (17) que o país irá impor quarentena obrigatória a todas as pessoas que chegarem em voos vindos do Brasil e da África do Sul, com o objetivo de evitar a propagação de novas variantes do coronavírus. A medida entrará em vigor na madrugada de segunda-feira (22) e deve valer, a princípio, por 14...