Mundo Esbarrão no piloto fez avião da Latam perder o controle em voo, diz jornal 13 pessoas precisaram ser hospitalizadas, incluindo dois brasileiros

A perda de controle em um voo da Latam que deixou feridos, incluindo brasileiros, pode ter sido causada por um 'esbarrão' no piloto. Investigações apontam que um funcionário da tripulação apertou um botão acidentalmente no assento do piloto. Segundo o The Wall Street Journal, as autoridades da indústria dos Estados Unidos chegaram nessas evidências preliminares. O recurso mot...