Mundo Ernesto Araújo se refere a invasores do Congresso dos EUA como 'cidadãos de bem' Ministro das Relações Exteriores repudiou invasão, mas defendeu questionamento do resultado das eleições

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, referiu-se nesta quinta-feira (7) aos invasores do Congresso americano como "cidadãos de bem" e sugeriu que é preciso "investigar se houve participação de elementos infiltrados" no episódio registrado em Washington na quarta (6). Centenas de apoiadores do presidente Donald Trump, insuflados pelo republicano, marcha...