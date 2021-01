Mundo Enem registra 58,7% de abstenção no 2º dia de provas no Tocantins; nacionalmente o índice é de 55,3% Números recordes: "Foi mais do que a gente estava esperando", disse o ministro da Educação; No Estado, em números 34,2 mil candidatos que deixaram de comparecer aos locais de prova

Com base em dados ainda preliminares, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou neste domingo , 24, que o segundo dia do Enem registrou 55,3% de abstenção. Um recorde no histórico do exame. No Tocantins, os faltosos chegaram a 58,7% do total de 58.244 inscritos. Esse percentual corresponde a 34.202 candidatos. O estado teve um aumento no número de desisten...