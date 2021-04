Mundo Em reunião privada, embaixador dos EUA dá ultimato a Bolsonaro em metas ambientais "As relações entre nossos países dependerão muito dessa postura ambiental do Brasil", disse Chapman. O diplomata afirmou que existe uma percepção de que o desmatamento ilegal na Amazônia cresceu muito e que esse "não é um problema de comunicação"

O governo dos EUA considera a Cúpula de Líderes sobre o Clima, marcada por Joe Biden para a próxima semana, como a última chance de o Brasil mostrar preocupação ambiental para recuperar a confiança dos americanos e ampliar as relações com a Casa Branca. O recado contundente foi dado pelo embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, durante reunião virtual privada no dom...