Em protesto, agricultores da França despejam esterco na porta da delegacia

Agricultores em protesto despejaram esterco e lixo no prédio da prefeitura e na entrada de uma delegacia no departamento de Creuse, na região central da França. Em reivindicações por melhores condições de trabalho, agricultores despejaram toneladas de esterco e lixo nas ruas de Guéret. O ato foi na última quarta-feira, 24. Com 300 tratores reunidos, os manifest...