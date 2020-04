Estadão Conteúdo

(Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)



O Brasil registrou novo recorde de mortes por novo coronavírus nesta terça-feira, com 204 óbitos decorrentes da doença em um intervalo de 24 horas, um aumento de 15% em relação ao dia anterior. No total, o País possui até o momento 1.532 mortes confirmadas.



De acordo com balanço feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil possui um total de 25.262 casos confirmados de covid-19. De ontem para hoje, houve registro de 1.832 novos casos, um aumento de 8% em um dia. Com isso, a taxa de letalidade está em 6,1%.



O Estado que possui maior número de casos é São Paulo (9.371), seguido por Rio de Janeiro (3.419), Ceará (2.005), Amazonas (1.484), Pernambuco (1.284), Minas Gerais (884) e Santa Catarina (826).