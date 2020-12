Mundo Em mensagem de Natal, papa fala em preferência aos pobres e cita dom Hélder Morto em 1999, arcebispo de Olinda e Recife foi acusado de comunista e perseguido pelos militares

No encontro anual em que concedeu a benção de Natal para a cúpula da igreja, no Vaticano, o papa Francisco recorreu às palavras de dom Hélder Pessoa Câmara para pedir "uma colaboração generosa e apaixonada no anúncio da boa-nova sobretudo para os pobres". Em uma de suas frases famosas, dom Hélder disse: "Quando dou comida aos pobres, me chamam de santo; quando pergun...