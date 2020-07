Mundo Em escalada autoritária, Turquia aprova lei que pode bloquear mídias no País Plataformas com mais de 1 milhão de usuários precisam estabelecer presença formal no país e devem se comprometer a remover conteúdos; se não respeitarem a lei, podem ser derrubadas do ar

Parlamentares turcos aprovaram uma legislação nesta quarta-feira, 29, que dá ao governo amplos poderes para regular o conteúdo das mídias sociais, levantando preocupações de que um dos poucos espaços restantes para o debate público livre no país possa estar sob maior controle do governo. O projeto de lei determina que plataformas de mídia social com mais de 1 milh...