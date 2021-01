Mundo Em editorial, The Wall Street Journal pede renúncia de Donald Trump O editorial defende a renúncia de Trump, afirmando que "seu melhor caminho seria assumir a responsabilidade pessoal" e deixar o cargo voluntariamente

O jornal americano The Wall Street Journal divulgou nesta sexta-feira (8) um editorial em que defende a renúncia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O veículo, tradicionalmente conservador, faz parte de um grupo de comunicação que pertence ao magnata da mídia Rupert Murdoch, também proprietário da emissora Fox News e do tabloide New York Post. De acordo com ...