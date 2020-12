Mundo Em decisão histórica, Argentina aprova direito de mulher decidir sobre aborto Foram 38 votos a favor, 29 contra e 1 abstenção no Senado; é 1º grande país da América Latina a legalizar a interrupção da gravidez

Após uma aguardada sessão que durou 12 horas, o Senado da Argentina aprovou, na madrugada desta quarta-feira (30), o direito de a mulher optar pelo aborto até a 14ª semana de gestação. A decisão histórica teve 38 votos a favor e 29 contra, além de 1 abstenção. A comemoração do lado de fora do Congresso foi grande, com pulos, abraços e choro de alegria de feministas, que ta...