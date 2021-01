Mundo Em clima de campanha, Trump deixa Washington com promessa de voltar 'de alguma forma' Em discurso final, republicano defende condução na economia e chama vacina de 'milagre da medicina'

Em seu último dia no cargo, o presidente Donald Trump deixou Washington na manhã desta quarta-feira (20), em clima de campanha. Ele fez um discurso para apoiadores ao lado do Air Force One, no qual disse adeus e prometeu "voltar de algum jeito". Na porta do avião, Trump acenou pela última vez como presidente ao som de "Y.M.C.A.", um dos vários hits dos anos 1980 u...