Mundo Elizabeth 2ª diz querer que Camilla, esposa de Charles, receba título de rainha consorte "É o meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como rainha consorte", escreveu ela em uma carta

A rainha Elizabeth 2ª, 95, afirmou no sábado (5) querer que a esposa do príncipe Charles, Camilla Parker-Bowles, a duquesa de Cornwall, receba o título de rainha consorte quando ele se tornar rei. "É o meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como rainha consorte", escreveu ela em uma carta que marca o aniversário de 70 anos de sua as...