Mundo Editor do Apple Daily, jornal pró-democracia em Hong Kong, é preso Jornalista foi detido em aeroporto, antes de sair de território chinês

O editor de opinião do Apple Daily, um jornal pró-democracia de Hong Kong, foi preso no aeroporto da cidade no domingo (27). Fung Wiai-long, de 57 anos, pretendia deixar o território chinês, mas foi detido antes. As informações são do jornal South China Morning Post. A prisão foi feita com base na lei de segurança nacional, aprovada em junho de 202...