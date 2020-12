Mundo Duas pessoas têm reação alérgica à vacina da Pfizer nos EUA; uma é internada São trabalhadores da área da saúde. Reino Unido teve casos semelhantes

Dois profissionais da área da saúde tiveram forte reação alérgica depois de receber a vacina da Pfizer/BioNTech contra Covid-19 no Alasca, Estados Unidos. Um deles precisou ser internado. Segundo o jornal New York Times, os dois trabalham no mesmo local, o Hospital Regional Bartlett, em Juneau, capital do Estado. Uma das pessoas é uma mulher sem histórico d...