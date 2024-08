Mundo Dois terremotos atingem o Japão, com alertas de tsunami Não há sinais imediatos de danos significativos, dizem autoridades

Dois terremotos, um de magnitude 6,9 e outro de 7,1, atingiram nesta quinta-feira (8) as costas da ilha de Kyushu, no sul do Japão, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Os terremotos desencadearam alertas de tsunami, segundo a Agência Meteorológica do Japão, mas não houve sinais imediatos de danos significativos. Leia Também: - ...