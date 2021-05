Mundo Ditador sírio recebe 95,1% dos votos e é reeleito para mais sete anos no comando do país Com a vitória, o ditador terá seu quarto mandato como presidente do país

O ditador sírio Bashar al-Assad foi reeleito nesta quinta-feira (27) para mais sete anos no comando do país, em um resultado já esperado -a oposição boicotou a votação e a maior parte da comunidade internacional não reconheceu a legitimidade do pleito. Assad recebeu 95,1% dos votos na eleição realizada na quarta (26), contra 1,5% do ex-ministro Abdullah Salloum Abdull...