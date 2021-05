Mundo Direita, centro e esquerda entram em acordo para tirar Netanyahu do poder em Israel Nova coalizão ainda precisa do apoio do Parlamento para assumir o governo; premiê está no cargo há 12 anos

Poucos dias antes de expirar o prazo para a formação de um novo governo em Israel, partidos de direita, centro e esquerda chegaram a um acordo neste domingo (30) para formar uma coalizão e, desta forma, tirar o premiê Binyamin Netanyahu do poder. O mais longevo primeiro-ministro do país está no cargo há 12 anos e enfrenta acusações de corrupção, suborno e fraude...