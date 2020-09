Mundo Diplomatas da Belarus no Brasil silenciam sobre repressão e apoiam ditador Aberta em 2011, a embaixada da Belarus em Brasília tem se esquivado de comentários sobre os protestos

Em 11 de agosto, dia em que a candidata oposicionista Svetlana Tikhanovskaia fugiu da Belarus, a embaixada do país no Brasil divulgou fotos da avenida da Independência, em Minsk, principal palco de protestos contra o ditador Aleksandr Lukachenko. Mas a postagem no Facebook era apenas para exaltar as belezas da via, "uma das últimas de desenvolvimento arquitetônico neoclá...